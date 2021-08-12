Plaj modası hareketlendi, tekstilci umutlu
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Plaj modası hareketlendi, tekstilci umutlu

Plaj modası hareketlendi, tekstilci umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaz sezonuyla beraber tatilciler plajları doldurdu.

Yaz sezonuyla beraber tatilciler plajları doldurdu. Tekstilciler bikini, mayo gibi plaj ürünlerinde satışların arttığını belirtiyor.

Tatilciler pandemi döneminin stresini plajlarda atıyor. Normalleşmeyle birlikte adete yazlık bölgelere akın edenler, plaj ürünlerinde satışları artırdı. Tekstilciler ise bu durumdan memnun oluklarını söylüyor.

Deniz giyimine yönelik ürünler üreten Lagranze'nin kurucusu Hüseyin Yolcu salgın döneminin devam ettiği şu günlerde, yaz sezonu hareketli geçtiğini anlatarak, "İnsanlar evde kapalı kaldıkları günlerin acısını tatil yaparak attılar. Böylece bikini, mayo, şort, pareo, şapka gibi yazlık aksesuarların satışları hareketlendi. Halen üst segment mağaza zincirlerinden siparişler almaya devam ediyoruz" dedi.

"Tasarım atölyesi kuracağız"

Yolcu, genç tasarımcıların çizimlerine önem veridklerinden bahsederek, "Bu nedenle firmamız bünyesinde bir tasarım atölyesi kuracağız. Gençlerin daha iyi tasarım yapmasını sağlamak, onların tasarımlarını hayata geçirmek ve bunu tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu konu ile ilgili lise ve üniversite bazlı yurtdışındaki modelleri inceliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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