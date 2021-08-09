Plaj Korfbol Turnuvası Sarıgerme'de yapıldı

8. Ulusal Plaj Korfbol Turnuvası, Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde yapıldı.

8. Ulusal Plaj Korfbol Turnuvası, Muğla'nın Ortaca ilçesi Sarıgerme sahilinde yapıldı. 7 kulübün katıldığı turnuvada Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü şampiyon oldu.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Türkiye Gelişmekte Olan Spor Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan "8.Ulusal Plaj Korfbol Turnuvası" 06-08 Ağustos tarihlerinde Ortaca'nın Sarıgerme ilçesinde bulunan Sarçed plajında yapıldı. Turnuvaya 7 kulüpten 42'si sporcu olmak üzere, toplam 60 kişi katıldı.

Dereceye giren kulüplerin ödüllerini Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ve Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği Müdürü İsmail Batıbey takdim etti.

Muğla'nın turizm açısından önemli merkezlerinden biri olan Sarıgerme Plaj'ında düzenlenen Plaj Korfbol Şampiyonasına Marmara Üniversitesi SK, Yıldız Teknik Üniversitesi SK, Haydarpaşa Lisesi SK, Kocaeli 1937 Seka SK, Kocaeli Üniversitesi SK, Kütahya Ayyıldız GSK ve Odunpazarı İME SK katıldı.

Turnuva sonunda şampiyon Kocaeli Üniversitesi Spor Kulübü olurken, Haydarpaşa Lisesi Spor Klubü 2., Kocaeli 1937 Seka Spor Kulübü 'de 3ncü oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı