Plaj Hentbolu Kadın ve Erkek Milli Takımları'nın Köyceğiz kampı sona erdi

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Plaj Hentbolu Kadın ve Erkek Milli Takımları'nın, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki kampı sona erdi.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Plaj Hentbolu Kadın ve Erkek Milli Takımları'nın, Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki kampı sona erdi.

24 kadın ve 24 erkek sporcudan oluşan plaj hentbolu milli takımları, Bulgaristan'ın Varna şehrinde 13-18 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Köyceğiz Delta Plajı'nda günde çift antrenmanla hazırlandı.

Türkiye Hentbol Federasyonu Plaj Hentbolu Sorumlusu ve Uluslararası Hentbol Federasyonu Plaj Hentbolu Kurulu Üyesi Burak Tezcan, Avrupa Şampiyonası'nda ilk hedeflerinin Dünya Şampiyonası için gerekli olan ilk 5'te yer almak olduğunu, sonrasında da sonuna kadar madalya kovalayacaklarını söyledi.

Plaj hentbolunun olimpik sporlar arasına alınması için çalıştıklarını aktaran Tezcan, "2024 Paris Olimpiyatları için şu anda Paris Olimpiyat Komitesi'yle görüşüyoruz. Büyük ihtimal Paris Olimpiyatları'nda gösteri sporu olarak veya özel bir turnuva olarak yer alacağız. Ama daha sonrasında 2028 veya 2032 Olimpiyatları'nda mutlaka plaj hentbolunun olimpik olması için uğraşıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Nadi Pirci ise plaj hentbolunda Türkiye'nin hedefinin her zaman kürsüye çıkmak olduğunu dile getirdi.

Plaj Hentbolu Erkek Milli Takımı Başantrenörü Akın Yenigün de Köyceğiz kampını çok iyi şekilde geçirdiklerini söyledi.

Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı Antrenörü Kadir Ayar ise Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda güçlü bir grupta olduklarını, bir üst tura çıkınca daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı