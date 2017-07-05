Plaj Hentbol Şampiyonası

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bu yıl 20. düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Prof. Dr. Yaşar Sevim Köyceğiz Plaj Hentbol Şampiyonasına resmi müsabakalarla devam edildi.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Köyceğiz Belediyesince organize edilen ve Türkiye Hentbol Federasyonu ile Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından desteklenen şampiyonanın ikinci günü, Delta Plajı'nda yapılan resmi müsabakalarla devam etti.



Hava sıcaklığının 40 dereceyi bulması sebebiyle, Yaşar Sevim ve Kamil Ceylan tesislerinde, A - B gruplarında kızlar ve erkekler olarak düzenlenen müsabakalar saat 10.00-12.00 ve 17.30-20.00 arasında oynanıyor.



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Hentbol Teknik Kurul Başkanı Serdar Eler, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitelerin şampiyonaya katılımlarından memnun olduklarını söyledi.



Gençlerin hem spor yapma hem de eğlenme fırsatı bulduğunu belirten Eler, "20 yıldır devam eden şampiyonaya katılım her yıl artıyor. Amacımız bu sporu tanıtmak ve sevdirmek. Katılan tüm sporcularımıza başarılar diyorum." dedi.



26 takım, 350 sporcunun mücadele edeceği turnuva, 8 Temmuz'da sona erecek.