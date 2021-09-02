Plaj güreşinde heyecan İtalya'da yaşanacak
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Plaj güreşinde heyecan İtalya'da yaşanacak

Plaj güreşinde heyecan İtalya'da yaşanacak
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin ikinci ayağına İtalya'nın başkenti Roma ev sahipliği yapacak.

Plaj Güreşi Dünya Serisi'nin ikinci ayağına İtalya'nın başkenti Roma ev sahipliği yapacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarın başlayacak turnuvada mücadele edecek milli takım kafilesi, Roma'ya gitti.

İki gün sürecek turnuvaya katılacak milli sporcular şunlar:

50 kilo: Emine Çataloğlu

60 kilo: Mehlika Öztürk

70 kilo: Aslı Tuğcu

+70 kilo: Beste Civelek

70 kilo: Yunus Coşkun

80 kilo: Tarık Gür

90 kilo: Ömer Faruk Karadeniz

+90 kilo: Hidayet Kurt

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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