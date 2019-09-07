Plaj Futbolu Milli Takımı, Ukrayna'yı yendi

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri grup maçında Ukrayna'yı mağlup etti.

07.09.2019 22:50
Plaj Futbolu Milli Takımı, Ukrayna'yı yendi

Türkiye Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri grup maçında Ukrayna'yı mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, normal süresi 6-6 biten karşılaşmada rakibine penaltı atışları sonucu 3-1 üstünlük sağladı.

Ay-yıldızlıların normal süredeki gollerini Barış Terzioğlu (3), Semih Türkmen (2) ve Cem Keskin kaydetti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'nde yarın sıralama maçı oynayacak.

Kaynak: AA
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