Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Rusya'ya yenildi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 5-1 yenildi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'ya 5-1 yenildi.

Portekiz'de düzenlenen organizasyonda ilk maçında Rusya'yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladı. İkinci devrede farkı 1'e indiren Türkiye, bu yarıyı da 3-1 geride kapattı. Son devrede 2 gol daha bulan Rusya, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milli takımın tek golünü Cem Keskin atarken, Rusya'nın golleri Raskin, Krash (2), Nikoronov ve Zemskov'dan geldi.

Grubun diğer maçında ise İspanya, Belarus'u 6-3 yendi.

Türkiye, gruptaki ikinci maçında yarın İspanya'yla karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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