Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampının kadrosu açıklandı

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 8 -12 Eylül'de Portekiz'de oynayacağı Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakaları öncesi 27 Ağustos-7 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın, 8 -12 Eylül'de Portekiz'de oynayacağı Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakaları öncesi 27 Ağustos-7 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Emrah Aykurt yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan (Alanya Belediyespor)

Defans: Volkan Yeşilırmak, Ferhat Gülbağ (Seferihisar Citta Slow), Yasin Bağcı (Alanya Belediyespor), Recep Demir (Atakum Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz, Oğuzhan Karaca (Manavgat Belediyespor)

Forvet: Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin, Ömer Behiç (Alanya Belediyespor), Barış Terzioğlu, Enes İşcan, Semih Türkmen (Seferihisar Citta Slow)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar