Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı başladı

Portekiz'de 8-12 Eylül tarihlerinde Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakaları oynayacak Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da başladı.

Portekiz'de 8-12 Eylül tarihlerinde Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakaları oynayacak Plaj Futbolu Milli Takımı'nın hazırlık kampı, İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milliler, 7 Eylül'e kadar çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde sürdürecek.

Avrupa A Ligi statüsünü korumak için mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, grubunda Yunanistan, Kazakistan ve Litvanya ile karşılaşacak.

İki grupta yapılacak müsabakalar neticesinde ilk sırayı alan takımlar, final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon tamamlayan ekip, 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul