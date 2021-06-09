Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi maç programı belli oldu
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Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi maç programı belli oldu

Plaj Futbolu Milli Takımı'nın Avrupa A Ligi maç programı belli oldu
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Portekiz'de 16-20 Haziran tarihlerinde oynanacak Avrupa A Ligi'nde Rusya, İspanya ve Belarus'la birlikte C Grubu'nda yer alan Plaj Futbolu Milli Takımı'nın maç programı belli oldu.

Portekiz'de 16-20 Haziran tarihlerinde oynanacak Avrupa A Ligi'nde Rusya, İspanya ve Belarus'la birlikte C Grubu'nda yer alan Plaj Futbolu Milli Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Nazare kentinde düzenlenecek organizasyonda milliler, 17 Haziran Perşembe günü Rusya, 18 Haziran Cuma günü İspanya, 19 Haziran Cumartesi günü de Belarus ile karşı karşıya gelecek.

Üç grupta oynanacak müsabakalar sonucunda genel sıralamada ilk 8'e girecek takımlar eylül ayında Portekiz'in ev sahipliği yapacağı Süper Final etabına katılma hakkı elde edecek.

A Ligi'ni 12. tamamlayan takım, B Ligi'nde yükselme grubu müsabakaları yapmaya hak kazanan ekiplerle birlikte play off etabına dahil olacak.

Teknik direktör Emrah Aykurt yönetimindeki ay-yıldızlıların kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Mehmet Aşlamacı, Serkan Banazlı, Semih Türkmen, Volkan Yeşilırmak, Ferhat Gülbağ, Barış Terzioğlu, Enes İşcan (Seferihisar Citta Slow), İsmail Turhan, Ferit Yücel Ergün, Yasin Bağcı, Seyit Ahmet Süer, Cem Keskin, Ömer Behiç Benlidayı (Alanya Belediyespor), Efe Lorenzo Deniz, Oğuzhan Karaca, Ege Alkan (Manavgat Belediyespor), Arca Saffet Serin (Dikili Çandarlıgücü).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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