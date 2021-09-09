Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 yenildi
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 yenildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de oynanan maçta Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de oynanan maçta Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu.

Avrupa A Ligi statüsünü korumak için Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde bulunan Plaj Futbolu Milli Takımı, ilk maçında Litvanya'ya 3-0 mağlup oldu. Günün diğer karşılaşmasında Yunanistan; Kazakistan'ı 4-2 yendi.

Ay-yıldızlılar yarın TSİ 12.30'da Yunanistan ile Figueira da Foz'da karşı karşıya gelecek. Grubun diğer müsabakasında Kazakistan ile Litvanya saat 11.15'te sahaya çıkacak.

İki grupta oynanacak mücadeleler neticesinde gruplarında ilk sırayı alan takımlar final maçı oynayacak. Yükselme grubunu şampiyon olarak tamamlayacak takım 2022 yılında Avrupa A Ligi'nde yer alacak. - İSTANBUL

Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 yenildi
Plaj Futbolu Milli Takımı, Litvanya'ya 3-0 yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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