Plaj Futbolu Milli Takımı, İspanya'ya 5-3 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 5-3 yenildi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 5-3 yenildi.

Portekiz'de gerçekleşen organizasyonda ikinci maçında İspanya'yla karşılaşan milliler, ilk yarıyı 1-0 yenik tamamladı. İkinci devrede beraberliği yakalayan milliler, bu yarıyı da 2-1 geride kapattı. Son devrede karşılıklı goller olurken Türkiye sahadan 5-3 yenik ayrıldı.

Milli takımın gollerini Yasin Bağcı ile Barış Terzioğlu (2) atarken, İspanya'nın golleri ise Llorenc (2), Javi Torres, Domingo ve Chiky'den geldi.

Türkiye, gruptaki son maçında yarın Belarus'la karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki