Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi
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Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Belarus'a 8-2 yenildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'a 8-2 yenildi.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki üçüncü maçında Belarus'a 8-2 yenildi.

Organizasyonun son maçında Belarus'la karşılaşan millilerin gollerini Semih Türkmen ve Barış Terzioğlu kaydetti.

Gruptaki diğer maçta ise Rusya, İspanya'yı 6-5 mağlup etti.

Plaj Futbolu Milli Takımı, eylül ayında yine Portekiz'de oynanacak olan Avrupa Ligi Play-Off müsabakalarında A Ligi statüsünü korumak için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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