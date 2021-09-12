Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme finalinde Estonya'ya 4-3 yenildi
AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarının finalinde Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarının finalinde Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki final maçında Estonya'ya 4-3 yenilen ay-yıldızlılar, müsabakaları ikinci sırada tamamladı.
Plaj Futbolu Milli Takımı, 2022 yılında Avrupa B Ligi'nde yeniden yükselme mücadelesi verecek.
AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri