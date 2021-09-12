Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme finalinde Estonya'ya 4-3 yenildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme finalinde Estonya'ya 4-3 yenildi

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme finalinde Estonya'ya 4-3 yenildi

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarının finalinde Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme müsabakalarının finalinde Estonya'ya 4-3 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Figueira da Foz şehrinde gerçekleştirilen organizasyondaki final maçında Estonya'ya 4-3 yenilen ay-yıldızlılar, müsabakaları ikinci sırada tamamladı.

Plaj Futbolu Milli Takımı, 2022 yılında Avrupa B Ligi'nde yeniden yükselme mücadelesi verecek.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yevgeniy Ziniçev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Yevgeniy Ziniçev
Spor Arda Turan
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi'ne yükselme finalinde Estonya'ya 4-3 yenildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 17:46:46. #1.11#