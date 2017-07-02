Plaj Futbolu: Hazırlık Turnuvası

Plaj Futbolu Türk Milli Takımı, Belarus'ta katıldığı dörtlü hazırlık turnuvasındaki üçüncü ve son maçında, Litvanya'yı 7-4 mağlup etti.



Turnuvada yaptığı 3 maçın 2'sini kazanan ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Belarus'un ardından ikinci oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un Vitebsk şehrinde düzenlenen turnuvadaki son maçında Litvanya ile karşılaşan milli takımın gollerini Barış Terzioğlu (3), Semih Türkmen (2), Yasin Bağcı ve Sinan Üzen kaydetti. Litvanya'nın golleri ise Bartosevic, Makutunovicius, Vitkauskas ve Meskins'ten geldi.



Bu sonuçların ardından Plaj Futbolu Milli Takımı, hazırlık turnuvasını ikinci sırada tamamladı. Oynadığı 3 maçı da kazanan ev sahibi Belarus ise şampiyonluğa ulaştı.



Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmiş, ikinci karşılaşmasında ise Belarus'a aynı skorla mağlup olmuştu.



En değerli oyuncu, Barış Terzioğlu



Milli futbolcu Barış Terzioğlu, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.



Ay-yıldızlı ekibin forvetlerinden Barış Terzioğlu, turnuvada oynadığı 3 maçta 4 gol kaydetti.