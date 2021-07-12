Plaj futbolu hakemi Murat Ergin Gözütok, Portekiz'de düdük çalacak
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Plaj futbolu hakemi Murat Ergin Gözütok, Portekiz'de düdük çalacak

Plaj futbolu hakemi Murat Ergin Gözütok, Portekiz'de düdük çalacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Plaj futbolu hakemi Murat Ergin Gözütok, FIFA tarafından yetkilendirilen ve tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide (BSWW) tarafından düzenlenecek turnuvada görev yapacak.

Plaj futbolu hakemi Murat Ergin Gözütok, FIFA tarafından yetkilendirilen ve tüm plaj futbolu organizasyonlarını düzenleyen kuruluş olan Beach Soccer Worldwide (BSWW) tarafından düzenlenecek turnuvada görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Murat Ergin Gözütok, bugün Portekiz'de başlayan ve 18 Temmuz'a kadar sürecek "Euro Winners Cup" müsabakalarında görev alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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