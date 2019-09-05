Plaj Futbolu: Avrupa A Ligi Süper Finalleri

05.09.2019 23:26

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi Süper Finalleri'ndeki ilk maçında Portekiz'e 9-5 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, Portekiz'de düzenlenen finallerdeki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Portekiz'e 9-5 yenilerek finallere mağlubiyetle başladı. Milli takımın gollerini Semih Türkmen, Barış Terzioğlu, Volkan Yeşilırmak ve Cem Keskin (2) kaydetti.

Türkiye, finallerdeki ikinci müsabakasında yarın İtalya'nın karşısına çıkacak.

Kaynak: AA