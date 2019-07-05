Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi ilk maçında İspanya'ya 6-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Cem Keskin kaydetti.

Milliler, Avrupa A Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA