Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi ilk maçında İspanya'ya 6-2 mağlup oldu.

Plaj futbolu: Avrupa A Ligi müsabakaları

Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa A Ligi ilk maçında İspanya'ya 6-2 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Portekiz'in Nazare kentinde oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Cem Keskin kaydetti.
Milliler, Avrupa A Ligi'ndeki ikinci maçında yarın Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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