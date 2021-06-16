Plaj Futbolu A Milli Takımı yarın Rusya ile karşılaşacak

Avrupa A Ligi'nde mücadele eden Plaj Futbolu A Milli Takımı yarın ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

Avrupa A Ligi'nde mücadele eden Plaj Futbolu A Milli Takımı yarın ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Portekiz'de düzenlenen Avrupa A Ligi mücadelesinde C Grubu'ndaki yer alan milliler, Nazare kentine ilk olarak yarın TSİ 21.30'da Rusya ile mücadele edecek.

18 Haziran Cuma günü İspanya, 19 Haziran Cumartesi günü de Belarus ile oynayacak.

Üç grupta oynanacak müsabakalar sonucunda genel sıralamada ilk 8'e girecek takımlar eylül ayında Portekiz'in ev sahipliği yapacağı Süper Final etabına katılma hakkı elde edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul