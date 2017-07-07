Plaj Estetiği İle Hayallerinize Kavuşun

Özellikle karın sarkması ve meme deformasyonu yaşayan kadınlar, plaj kıyafetleriyle ilgili sorun yaşıyorlar. Günlük giysilerle bir şekilde bu yaşadıkları sorunu kamufle etseler bile, tatil mevsimi geldiğinde, bu durumu saklamak çok zor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan ve estetik uygulamalarla sorunun nasıl düzeltilebildiğini anlatan Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur:"Formunu kaybetmiş karnın ve karın duvarının şekillendirilmesi ve yapılan kesiden aynı zamanda meme implantının da göğüs gölgesine yerleştirilmesi mümkün. Özellikle doğumla birlikte yaşanan karın sarkması ve şekilsizliği ve ayrıca emzirme dönemi sonrası yaşanan meme dolgunluğunun kaybolması ve tabii sarkması, bu operasyonla pratik bir şekilde düzeltilebiliyor" ifadesinde bulundu.

KARIN GERME VE MEME BÜYÜTME OPERASYONU

"Karın ve meme bölgesindeki estetik sorunlar kadınlarda büyük oranda mutsuzluğa sebebiyet veriyor. Karın bölgesi yağlanmaya müsait bir bölge ayrıca doğum sonrası oluşan çatlaklar da bu gevşeme ve sarkmaya eşlik edebilir. Çatlaklar bir kere oluşmuşsa, günümüz teknolojisiyle bunları gidermemiz mümkün değil, sadece silikleştirebiliyoruz. Fakat kadınlar eskisi gibi pürüzsüz bir cilt ve gergin karın, ayrıca formunda göğüsler istiyorlar. İşte mommy make over dediğimiz yani anne estetiği, hem karın gölgesini dümdüz bir forma sokuyor, hem çatlaklar gitmiş oluyor, hem de aynı operasyon içinde meme implantı da yerleştirilerek uygun ölçülerde göğüslere yeniden sahip olabilme avantajını sunuyor" diyen Op. Dr. Bülent Cihantimur, Türkiye'de her 10 kadından 6'sının doğum sonrası, çatlak, karın ve meme deformasyonu yaşadığını da söyledi.

ANNE ESTETİĞİ NASIL YAPILIYOR?

"Anne estetiği, genel anestezi altında yapılır ve sezaryen dikişinin hizasından atılan kesiyle başlar. Sarkık ve formu kaybolmuş karın derisi fazlalığı çıkarılır, karın duvarı sıkıca yeniden şekillendirilir. Hastaya aynı zamanda aynı kesiden meme implantları yerleştirilip konumlandırılır. Uzaklaştırılan derinin tamamına yakını zaten çatlak gözüken cilt tabakasıdır ve haliyle çatlaklar da kaybolur. Karın germe operasyonlarında en fazla dikkat edilmesi gereken konular ise, yeni göbek deliğinin yeri, mon pubis-venüs tümseği yani sezaryen dişinin altında kalan kabarık alan, dikişin yeri ve bel bölgesidir. Eğer bu saydığımız 4 konu ihmal edilerek karın germe ameliyatı yapılırsa, başarılı bir operasyon olduğunu söyleyemeyiz" diyen Cihantimur, bu tarz deformasyon sorunu yaşayan pek çok kadının estetik cerrahiden yardım alarak, özgüveni tam bir şekilde plajlarda diledikleri gibi güneşlendiklerini ifade etti.