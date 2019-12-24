pladis'in üniversiteliler için düzenlediği yarışmaya başvurular başladı

24.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:14

Yıldız Holding'in atıştırmalık şirketi pladis'in üniversiteliler için düzenlediği fikirler yarışması bizz@kampüs'e başvurular başladı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, her yıl farklı bir Ülker markasıyla üniversite öğrencilerinin yenilikçi pazarlama fikirlerini sunmalarına olanak tanıyan bizz@kampüs yarışmasında başvuru süreci başladı.

Üniversiteliler, 26 Ocak 2020'ye kadar Ülker'in en sevilen markalarından "Halley" için geliştirecekleri fikirle başvuru yapabilecek. Üniversitelerin 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin, 2 veya 3 kişilik takımlarla katılabildiği bizz@kampüs'te öğrenciler ekip çalışması, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi tüm adımlarıyla planlama ve sunum yapma gibi konularda deneyim kazanacak.

Bu yıl 9. kez gerçekleştirilecek yarışmaya bugüne kadar 30 bine yakın öğrenci, oluşturdukları 10 bine yakın takımla katıldı.

Geçen yıl 157 farklı üniversiteden bini aşkın farklı takım adına 2 bin 314 öğrencinin katıldığı yarışmada, birincilik Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden oluşan "Aurora" takımının olmuştu.

Yarışmada ilk 3'e giren takımlara sırasıyla 20 bin TL, 15 bin TL ve 10 bin TL'lik ödüller verilmesinin yanı sıra pladis'te uzun dönem staj yapma ve işe başlama fırsatı da sağlanıyor. Öğrenciler, başvurularını www.bizzkampus.com adresinden yapabiliyor.

"Halley için yepyeni fikirlerle karşılaşmayı umuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen pladis Türkiye İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, şunları kaydetti:

"bizz@kampüs'ün her geçen yıl daha da artan bir ilgi görmesi bizi son derece mutlu ediyor. Geçtiğimiz yıl öğrencilerimiz Ülker Oneo için son derece etkileyici fikirlerle karşımıza çıktılar. Bu yıl ise Ülker'in en sevilen markalarından biri olan, yıllardır değişmeyen lezzetiyle gönüllere taht kuran Halley için yepyeni fikirlerle karşılaşmayı umuyoruz. bizz@kampüs'te öğrencilerimizle girdiğimiz etkileşim, gerek bizler gerekse gençlerimiz için sıra dışı bir deneyim oluyor. Biz gençlerle yakın çalışmaktan, onlara kendimizi tanıtmaktan ve onları tanımaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Umarım 9. yılına giren bizz@kampüs'te, gençlerimiz yaşam boyunca yararlanacakları deneyimler kazanacakları verimli bir çalışma dönemi geçirirler."

Kaynak: AA