PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

02.11.2019 15:01

Tünelde ilerleyen asker

Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.

Kaynak: AA