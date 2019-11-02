PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

Tünelde ilerleyen asker Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.

02.11.2019 15:01
PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...

Tünelde ilerleyen asker

Tünelin binaya çıkışı TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik, Tel-Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'ye ait karargah olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.

Kaynak: AA

VİDEO: PKK/YPG'ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen binanın içine açılan tünel tespit...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et