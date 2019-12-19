PKK/YPG Tel-Halaf'ta sivillere saldırdı: 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi
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PKK/YPG Tel-Halaf'ta sivillere saldırdı: 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

19.12.2019 16:50 | Son Güncelleme: 19.12.2019 16:50
PKK/YPG Tel-Halaf'ta sivillere saldırdı: 3'ü çocuk 5 sivil yaşamını yitirdi

Terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 3'ü çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki masum sivillere yönelik kalleş saldırılarının sürdüğü belirtildi.

Bebek katili teröristlerin Rasulayn'ın güney batısındaki Tel Halaf'ta bombalı araçla saldırı düzenlediği, saldırıda 3'ü çocuk 5 masum sivilin daha katledildiği bildirildi.

Kaynak: AA
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