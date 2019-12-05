PKK/YPG Rasulayn'da elektrik panosuna EYP yerleştirmiş

05.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:10

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'nin Rasulayn'da elektrik panosuna roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirildiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada. "Yolları, köprüleri ve menfezleri mayın/EYP'lerle tuzaklayarak masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG'nin Rasulayn'da bir elektrik panosuna da roket mühimmatı kullanarak EYP yerleştirdiği tespit edildi" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA