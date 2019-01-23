Pkk/ypg Noktaları Vuruldu

Pkk/ypg Noktaları Vuruldu

Afrin'de görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği açıklandı.

Pkk/ypg Noktaları Vuruldu

Afrin'de görev yapan TSK unsurlarına PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği açıklandı.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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