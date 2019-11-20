PKK/YPG'nin silah imalathanesine baskın

20.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 12:17

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı binada yapılan aramada, 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabının ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ve Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'yi etkisiz hale getiren komandolarımız, Güvenli Bölge'nin tesisi için arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rasulayn'da terör örgütü PKK/YPG'nin silah imalathanesine dönüştürdüğü tek katlı bir bina tespit edildi. Binada yapılan aramalarda 288'i sehpaya monteli, 395'i de sehpasız olmak üzere toplam 683 adet roket lançeri ele geçirildi. Aynı binada 45 adet silindirik EYP kabı ve 48 adet claymore tipi EYP kabı olmak üzere toplam 93 adet de EYP kabı ele geçirildi" denildi.

Kaynak: DHA