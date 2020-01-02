PKK/YPG'nin işgali altındaki kamptan 60 DEAŞ'lı daha kaçtı

02.01.2020 12:07 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:07

SURİYE'de, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG'li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ'lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de bir diğer terör örgütü DEAŞ ile yardımlaşma ve dayanışmaya devam ediyor. Teröristler daha önce Rakka'dan DEAŞ'lı teröristlerin elini kolunu sallayarak çıkmasını sağlamış, bu durum görüntülere de yansımıştı. Bir diğer işbirliği ise Barış Pınarı Harekatı sırasında yaşanmıştı. Mehmetçik Tel Abyad'a gireceği sırada Tel Abyad Hapishanesi'nde tutulan ve aileleriyle birlikte sayıları 800'ü bulan DEAŞ'lı, PKK/YPG'liler tarafından kaçmaları için serbest bırakılmıştı. Türkiye'ye karşı savaşmaları karşılığında serbest bırakılan DEAŞ'lıların ardından şimdi yeni bir işbirliği daha gerçekleşti.

Güvenilir kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Haseke'de bulunan Hol Kampı'ndan 60 DEAŞ'lı terörist daha kaçtı. PKK/YPG'li teröristlerin kaçmalarına göz yumduğu DEAŞ'lıların çoğunluğunu Rusya kökenli kadınların oluşturduğu belirlendi. Batıya DEAŞ ile mücadele ediyormuş izlenimi vermeye çalışan PKK/YPG terör örgütü gerçekte ise DEAŞ ile işbirliği yapmaya, güçlenmesini sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: DHA