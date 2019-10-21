PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi.

21.10.2019 09:50
PKK/YPG'nin havanlı saldırısında 1 SMO askeri şehit oldu

Suriye'nin Azez ilçesi kırsalında terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye Milli Ordusu (SMO) üs bölgesine havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker yaralandı.


Azez kırsalındaki SMO üs bölgesine terör örgütü PKK/YPG tarafından sabah saatlerinde havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 SMO askeri şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Durumu ağır olan 1 SMO askeri Kilis Devlet Hastanesine, 3 SMO askeri de Azez'deki hastanelere kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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