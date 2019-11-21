PKK/YPG'nin DEAŞ kumpasını güvenlik güçleri bozdu

21.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:26

TERÖR örgütü PKK/PYD/YPG'nin Türkiye'nin sınırlarını terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası, Suriye'de kontrolündeki cezaevlerindeki DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakarak yaptırmak istedikleri bombalı saldırılarla örgütün gücünü yeniden kazanmaya başladığı yönündeki kara propagandası, güvenlik güçleri tarafından ülke içinde ve sınır ile Suriye'de kontrol altındaki bölgelerde yapılan operasyonlarla engellendi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında terör örgütü PKK/PYD/YPG kontrolündeki cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ'lı teröristleri serbest bıraktı. Örgütün harekatı durdurmak için DEAŞ'lı teröristleri bombalı saldırılar düzenlemek için yönlendirdiği değerlendirmesi yapan güvenlik güçleri, üst seviyede önlemler aldı. Örgütün, Türkiye'nin operasyonundan sonra DEAŞ'lı teröristlerin eski gücünü kazanmaya başladığı yönünde kara propagandası yapmayı hedeflediği tespitleri yapıldı. Ülke içinde, sınır hattında ve Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerde terör örgütü DEAŞ bağlantılı şüphelilerle ilgili operasyonlar artırıldı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen operasyonlarda çok sayıda örgüt mensubu yakalandı. Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar hakkında Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekat bölgelerinde soruşturmalar açıldı. Türk uyruklu olanlar ise Türkiye'ye gönderildi.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin kullandığı DEAŞ'lı teröristlerden biri Azez'de yakalandı. Fırat Kalkanı Bölgesi'nde, Azez'de bomba düzeneği hazırlayan DEAŞ'lı terörist Hayrullah Fethi, yerel terörle mücadele ekiplerinin operasyonuyla kaldığı çadır kentte ele geçirildi. PKK/PYD/YPG yine Azez ilçesine, Münbiç'ten bir anne ve 12 yaşındaki oğluyla bomba yüklü motosiklet gönderdi. Teröristlerin kocası ölen kadına, motosikleti götürmesi karşılığında 600 dolar vermeyi vadettiği belirlendi. Sınır içinde ve dışında yapılan operasyonlar nedeniyle terör örgütü PKK//PYD/YPG, DEAŞ'lı teröristlerle saldırı yaptırma amacına ulaşmadı.

Kaynak: DHA