PKK/YPG'li teröristlerden algı operasyonu
21.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:57
PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor.
PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn İsa bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde yangın çıkartan PKK/YPG'li teröristlerin hedefi, TSK'nın "sivil halkı hedef aldığı" yalanını dünyaya yaymak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı