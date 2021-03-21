PKK/YPG'li teröristlerden algı operasyonu
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PKK/YPG'li teröristlerden algı operasyonu

21.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:57
PKK/YPG'li teröristlerden algı operasyonu

PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor.

PKK/YPG'li teröristler, Suriye Ayn İsa bölgesindeki farklı noktalarda yangın çıkararak bölgeyi TSK'nın vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalışıyor.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ayn İsa bölgesindeki sivil yerleşim yerlerinde yangın çıkartan PKK/YPG'li teröristlerin hedefi, TSK'nın "sivil halkı hedef aldığı" yalanını dünyaya yaymak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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