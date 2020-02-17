PKK/YPG'li terörist teslim oldu
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giren PKK/YPG'li terörist, 1'inci Alayı 2'inci Hudut Taburu Havuzlubahçe Hudut Bölüğüne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanına gelerek teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist hakkında işlem başlatılırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS