PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.

17.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:04
PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, 'den 'ye geçiş yapan PKK/YPG'li terörist sınır birliklerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'den Türkiye'ye giren PKK/YPG'li terörist, 1'inci Alayı 2'inci Hudut Taburu Havuzlubahçe Hudut Bölüğüne bağlı Çobanbey Hudut Karakolu sorumluk alanına gelerek teslim oldu. İsmi açıklanmayan terörist hakkında işlem başlatılırken, sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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