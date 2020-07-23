PKK/YPG'li terörist, Ankara'da yakalandı TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren PKK/YPG üyesi F.A. (19) Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

TÜRKİYE'ye kaçak yollarla giren PKK/YPG üyesi F.A. (19) Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Bölücü örgüt liderinin fotoğrafları önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çektirdiği fotoğrafları ile deşifre edilen F..A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, terör örgütü PKK/YPG üyesi teröristin kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği tespit edildi. Yapılan araştırmalarda kimliği belirlenen teröristin saklandığı yer de tespit edildi. Bir süre takibe alınan F.A., daha sonra TEM ve İstihbarat ekiplerinin düzenledği şafak operasyonuyla saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde yer aldığı belirlenen teröristin, bölücü örgüt liderinin fotoğrafları önünde ve örgüte ait sözde şehitlikte çekilmiş fotoğrafları aracılığı ile deşifre edildiği öğrenildi. Terörist F.A'nın üzerinden yapılan aramada ise bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA