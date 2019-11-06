PKK/YPG'den son 24 saatte 11 taciz ve saldırı

PKK/YPG'den son 24 saatte 11 taciz ve saldırı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

06.11.2019 11:51 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:51
PKK/YPG'den son 24 saatte 11 taciz ve saldırı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin, son 24 saatte çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere 11 taciz-saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada "TSK tarafından Güvenli Bölge tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin ise Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olmak üzere son 24 saatte 11 taciz- saldırı gerçekleştirdi" denildi.


Kaynak: DHA
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