PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü
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PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor.

26.11.2019 18:45 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:45
PKK/YPG'den Rasulayn'da bomnbalı saldırı : 17 ölü

Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, 'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

(İHA)

Kaynak: İHA
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