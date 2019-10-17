PKK-YPG'den "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturma çabası

17.10.2019 14:05

Güvenlik kaynakları, Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığını açıkladı. Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetlere teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

(İHA)

Kaynak: İHA