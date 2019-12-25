PKK/YPG Cerablus'ta sivilleri hedef aldı: 14 yaralı

25.12.2019 13:11 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:11

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, el yapımı patlayıcı yüklü 2 motosikleti uzaktan kumanda ile patlatması sonucu 4'ü ağır 14 sivilin yaralandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Cerablus ilçe merkezinde, yine masum sivilleri hedef aldı. EYP yüklü iki motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan teröristler, aralarında çocukların da olduğu 4'ü ağır olmak üzere 14 sivili yaraladı" denildi.

Kaynak: DHA