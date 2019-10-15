PKK/YPG Azez'e saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti

15.10.2019 20:50

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Azez kentine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

PKK/ YPG terör örgütü Suriye'nin Azez kentine füze saldırısında bulundu. Saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada saldırının Ghandourah beldesinin kırsalındaki Mirza, Tal Ali ve el-Şuaib köyülerine yapıldığı aktarıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA