PKK/YPG Azez'e saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti

PKK/YPG Azez'e saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti

AZEZ (İHA) – Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Azez kentine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

15.10.2019 20:32
PKK/YPG Azez'e saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti

AZEZ (İHA) – Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye'nin Azez kentine düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.


PKK/ YPG terör örgütü Suriye'nin Azez kentine füze saldırısında bulundu. Saldırı sonucu 6 sivil hayatını kaybederken 15 kişi de yaralandı. Suriye sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada saldırının Ghandourah beldesinin kırsalındaki Mirza, Tal Ali ve el-Şuaib köyülerine yapıldığı aktarıldı. - AZEZ

Kaynak: İHA
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