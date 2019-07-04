PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi

PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi

Türkiye, ABD ve AB'nin terör örgütü listesinde yer alan PKK'nın kurucularında Cemil Bayık, Amerikan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, "Teror propagandası" dedi

PKK yöneticisi Washington Post'a yazdı; Türkiye'den 'terör propagandası' tepkisi

PKK'nın kurucularından Cemil Bayık, Amerikan Washington Post gazetesine "Şimdi Kürtlerle Türk devleti arasında barış zamanı. Bunu harcamayalım" başlıklı bir makale yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gazeteyi "terör propagandası" yapmakla suçladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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