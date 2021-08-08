PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı
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PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı İstanbul'da terör örgütü lehine slogan attıkları ileri sürülen 2 kişi ile örgüt propagandası iddiasıyla aranan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü lehine slogan attıkları ileri sürülen 2 kişi ile örgüt propagandası iddiasıyla aranan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlılardan biri tutuklanırken, diğer 2'si serbest kaldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturmalarda, 2 Ağustos'ta Sultangazi ilçesinde örgüt lehine yasadışı slogan attıkları ileri sürülen 2 şüpheli ile propaganda faaliyetinde bulunduğu iddia edilen 1 kişiyi yakın takibe aldı.

Sorguları Terörle Mücadele Şubesinde yapıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde bu kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Polisin operasyonu sonucu Sultangazi ilçesinde yasadışı slogana atan Y.A. ve Z.A. adlı PKK üyesi 2 kişi yakalandı. Zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Aynı örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle aranan ve PKK'nın uzantılarından olduğu belirtilen sözde 'Ateşin Çocukları' adlı illegal yapıyı övücü nitelikte sosyal medya paylaşımlarında bulunan A.A.D. isimli 1 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sosyal medyada örgüt propagandası yapan zanlı tutuklandı

Yakalanan şüphelilerden A.A.D., 2 Ağustos'ta adli makamlara sevk edildi. Sosyal medyada söz konusu illegal örgütü övücü nitelikte ifade kullanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yakalanan diğer 2 şüpheli; Y.A. ve Z.A. ise polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün adli makamlara sevk edildi. Her iki şüphelinin 'Adli Kontrol Şartı' ile serbest bırakıldıkları öğrenildi.

(SK-YM-SO-Y)

PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı
PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı
PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı
PKK yanlısı slogan atan ve propaganda yapan 3 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

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