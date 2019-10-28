PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları

PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

28.10.2019 19:33

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. (7)

Çelik: " (PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları) Bütün ülkeleri, PKK terör örgütünün ve benzer terör örgütlerinin soydaşlarımızı, vatandaşlarımızı taciz etmesine karşı daha duyarlı olmaları konusunda uyarıyoruz"

Kaynak: AA

VİDEO: PKK yandaşlarının Avrupa'daki Türklere saldırıları
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