PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarında 112 terörist etkisiz hale getirildi
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PKK, Güncel

PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarında 112 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

22.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:08
PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarında 112 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, sonbahar-kış operasyonları kapsamında 15 Nisan itibarıyla PKK'lı 112 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde PKK'ya yönelik sonbahar-kış operasyonlarının tamamlanmasının ardından "Kaynağında ara, bul, yok et" stratejisi doğrultusunda jandarma komando ve özel harekat ile polis özel harekat ve geçici güvenlik korucularının katılımıyla 15 Nisan itibarıyla ilkbahar-yaz operasyonlarına başlandı.

İlkbahar-yaz döneminde 5 bin 981 operasyon yapmayı planlayan Bakanlık, bu operasyonları 1 Ekim'de sona erdirecek. Bu tarihten sonra da operasyonlara devam edilecek.

Operasyonlarla terör örgütünün geçmişte kullandıkları barınma alanlarında alan hakimiyeti sağlamak, daimi ve geçici üs bölgeleri açmak, terör örgütünün hareket kabiliyetini kısıtlamak, yöre halkının başta hayvancılık faaliyetlerine devam edebilmesi ve yaylalardan faydalanabilmesini sağlamak, terör örgütünün finans kaynaklarını yok etmek hedefleniyor.

2019-2020 sonbahar-kış döneminde planlanan 7 bin 732 sayısının üzerine çıkılarak 7 bin 852 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda, 112 terörist etkisiz hale getirildi. Bir şehidin verildiği, 19 güvenlik gücünün yaralandığı operasyonlarda, 738 sığınak ve mağarada 333 mayın/el yapımı patlayıcı (EYP), 274 silah, 451 el bombası ve 1338 tüp ele geçirildi.

2018-2019 sonbahar-kış operasyonlarında da 64 terörist etkisiz hale getirilmişti. 12 şehidin verildiği, 8 güvenlik gücünün de yaralandığı operasyonlarda, 658 sığınak ve mağarada 365 mayın/EYP, 259 silah, 297 el bombası ve 1071 tüp ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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