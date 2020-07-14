PKK'ya 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı
Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı.
14.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.07.2020 16:21
Şırnak kırsalında bulunan Cudi Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cudi Dağı'nda açıklama yaparak operasyonu başlattıklarını duyurdu.
GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ
ŞIRNAK
Kaynak: DHA