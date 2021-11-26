PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadına tahliye

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü Pkk'ya üye olma suçundan tutuklanan Suriye uyruklu Lemiye H.Ö. ilk kez hakim karşısına çıktı. Kandil'de tim komutanı olarak görev yaptığı iddia edilen, savunmasında "2012 yılında örgütten ayrıldım. 4-5 yıldır da Türk vatandaşı ile evliyim" diyen Lemiye H.Ö., kaldığı süre, toplanan deliller ve verdiği ifadeler doğrultusunda adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü düzenlenen operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Lemiye H.Ö.'yü, cezaevinde kaldığı süre, toplanan deliller ve verdiği ifadeler doğrultusunda yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi.