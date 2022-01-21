PKK'ya üyelikten yargılanan Suriyeli kadın itirafçı oldu

KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan tutuklanan ve ilk duruşmada ev hapsiyle salıverilen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün yargılandığı davada, mütalaasını açıklayan savcı, sanık için 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, itirafçı olan sanık hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını istedi, duruşma sanık avukatının süre istemesi üzerine ertelendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 7 Temmuz'da terör örgütü PKK/KCK içinde sorumlu düzeyde görev yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Lemiye H.Ö.'nün Sarız ilçesi Çağşak Mahallesi'nde yaşadığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Lemiye H.Ö.'yü operasyonla yakalayıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla sanık Lemiye H.Ö. hakkındaki adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.