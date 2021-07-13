PKK'ya silah sağlayan FETÖ üyesinden 'etkin pişmanlık' talebi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tutuklu yargılanmasına başlandı.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla, Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve FETÖ adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Sevilay, bildiği her şeyi anlattığını, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

Savunma sanayi şirketi bulunan Gürbüz Sevilay, geçen şubat ayında Özbekistan'da MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. FETÖ adına Suriye'de PKK'ya silah sağladığı iddia edilen ve mahkemece tutuklanan Gürbüz Sevilay, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Silahlı terör örgütüne silah sağlama' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Buna rağmen örgütle ilgili bildiği her şeyi anlattığını ifade eden Sevilay, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

'KOLİLERDEN ALTIN VE KOKAİN ÇIKTI'Duruşmada tanık olarak dinlenen C.A., FETÖ adına terör örgütü PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ı, 2017 yılında 'Gazi' ismiyle tanıdığını söyledi. C.A. "Yanında MİT mensubu olduğunu söyleyen, Hasan Yılmaz adıyla tanıdığım arkadaşla birlikte ofisime geldiler ve bana iş teklif ettiler. Koli işleri vardı, ellerinde bulunan kolilerin güvenliğini benden sağlamamı istediler. Bende devlet adamı olduklarına güvenip bir ev kiraladım. Aracımla evin anahtarını Hasan Yılmaz olarak tanıdığım Özgür Deniz'e verdim. Özgür ve Gürbüz araca 3 koli koyarak eve götürmemi istedi. Özgür, kolilerde elektronik eşyalar olacağını söyledi. Daha sonra polis eve baskın yaptı. Küçük kolide 17 kilo altın, diğer kolilerde ise kokain çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandım" dedi.'İLK DEFA BURADA GÖRÜYORUM'Sanık Gürbüz Sevilay, tanık C.A.'yı daha önce hiç görmediğini ileri sürerek, "Tanığın ziyaretine gittiğimi söylediği tarihler olan 2017 yılının 6, 7 ve 9'uncu aylarında Ukrayna ve Kırgızistanda'ydım. Kendisini ilk defa burada görüyorum. Söylediklerini kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan