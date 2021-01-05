PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu

05.01.2021 10:47 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:50
PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu

Şanlıurfa'da yakalanan ve bir dönem terör örgütü PKK içerisinde bulunduğu belirlenen fizyoterapist, 14 teröristi teşhis etti.

Şanlıurfa'da yakalanan ve bir dönem terör örgütü PKK içerisinde bulunduğu belirlenen fizyoterapist, 14 teröristi teşhis etti.

Diyarbakır'da yapılan bir terör operasyonunda ele geçirilen materyallerden PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.H, Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve itirafçı olarak terör örgütü hakkında bilgiler veren A.H'nın ifadesi, hakkında hazırlanan iddianamede de yer aldı.

A.H, ifadesinde, PKK'lıların baskısı sonucu 2014 yılında örgüte katıldığını iddia ederek, Mardin üzerinden Suriye'ye geçişinde terör örgütü bağlantısı nedeniyle KHK ile kapatılan bir gazetede yazarlık yapan kişinin aracılık yaptığını öne sürdü.

Örgütün yapılanması, eylemleri ve iç yüzüne ilişkin bilgiler verip, 14 örgüt mensubunu fotoğraflarıyla teşhis eden A.H, Suriye'ye geçişinin ardından uzun bir yolculukla Kandil'e götürüldüğünü ifade etti.

Türkiye'ye karşı hiçbir eylemde bulunmadığını iddia eden sanık, ifadesinde şunları anlattı:

"Kandil'de 40 gün süren ideolojik eğitimler aldım. Bu sürede silahı teorik olarak anlattılar. Eğitim sonrası silah verdiler, beni sağlık alanına atadılar. Ne yapacağımı bilmiyordum, beklemedeydim. Bir akşam yanıma 4 PKK'lı terörist gelip beni götürdü. Nereye gideceğimizi bilmiyordum. 'İşin var' dediler. Bir araziye gittik, bir battaniye kaldırdılar, baktım içinde Cemil Bayık var. Cemil Bayık'ı tedavi etmem gerektiğini söylediler. Bu 4 şahıs da benim Cemil Bayık'a zarar vermemem için tetikte duruyorlardı. Sonra oradan ayrıldık. Örgüt içerisinden çıkmak için bir ay boyunca uğraştım, orada hiçbir çalışma da yapmadım."

A.H, terör örgütü içerisinde bir süre kaldıktan sonra örgütten ayrıldığını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Cemal Hünal Bülent Ersoy Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Arda Turan Samet Aybaba Josef De Souza Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Bursa Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK'ya katılan fizyoterapist yakalanınca itirafçı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 11:02:04. #1.14#
title