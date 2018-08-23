PKK'ya Karadeniz'de Son 3 Ayda Büyük Darbe

Doğu Karadeniz kırsalında güvenlik güçlerinin sürdürdüğü operasyonlar sonucu lider kadroları öldürülen terör örgütü PKK'nın bölgedeki faaliyetleri tamamen bitirilme noktasına geldi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2 yıldır kararlılıkla yürütülen ve halktan büyük destek gören operasyonlarla örgüt mensupları kıskaca alınırken, darbe üstüne darbe yiyen terörist grup sıkışarak çözüldü.

Bu yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında Giresun ve Gümüşhane kırsalında yoğunluk kazanan operasyonlar sonucu Giresun'un Güce ilçesinde 2, Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde de 2'si kırmızı listede bulunan 4 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır 15 Temmuz'da güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi.

Yakışır'ın ardından örgüt üyelerine liderlik yaptığı değerlendirilen ve aynı listede yer alan "Türk Tarık" kod adlı terörist de dün düzenlenen operasyonla etkisizleştirildi. Gri kategorideki "Sorej" kod adlı Barış Coşkun'un da ölü ele geçirildiği bu operasyonla örgütün Karadeniz'deki lider kadrosu tamamen çökertildi.

Güvenlik güçlerinin kararlılıkla yürüttüğü operasyonlar sonucu, örgütün Karadeniz'deki faaliyetleri bitirilme noktasına geldi.

Bölgede 2 kişi oldukları ve birinin yaralı olduğu değerlendirilen teröristlerin etkisizleştirilmesi için güvenlik güçlerinin hava ve kara destekli operasyonları devam ediyor.

Geçen yıl Giresun kırsalında güvenlik güçlerinin yoğun operasyonları sonucu açlığa ve zor şartlara dayanamayan iki örgüt üyesi örgütten kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmuştu.