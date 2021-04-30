PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama
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PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama

PKK'ya finans sağlayan şüpheliye tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel

TERÖR örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan B.K., Adıyaman'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TERÖR örgütü PKK'ya mali destek sağladığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan B.K., Adıyaman'da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen B.K.'yi İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı. Soruşturmanın yürütüldüğü Adıyaman'a getirilen B.K., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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