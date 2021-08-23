PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya finans desteği sağladığı belirlenen ve gözaltına alınan M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında çeşitli dokümanlar ele geçiren jandarma, PKK/KCK terör örgütüne yardım eden ve finans desteği sağladığı belirlenen M.Ş.Y.'yi gözaltına aldı. Karakoldaki sorgulamanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.Ş.Y., adliyeye sevk edildi.

PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
PKK'YA FİNANS SAĞLAYAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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